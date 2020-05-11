Парковка на авіабазі у Великій Британії. Фото: Daily Mail

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Ракурс

У Великій Британії з’явилася величезна парковка для тисяч автомобілів, які дилери не зуміли реалізувати через пандемію СOVID-19.

Парковку організували на колишній військовій базі Військово-повітряних сил в Оксфордширі. Всю територію цього об'єкту відтепер займають нові автомобілі, які дилери не змогли реалізувати через різке падіння продажів. Світлини парковки опублікувало британське видання Daily Mail.

Відомо, що на території бази розміщується кілька тисяч різноманітних машин — від MINI ддо Jaguar і Land Rover. ЗМІ припускає, що загальна вартість нерозпроданих авто сягає 35 млн фунтів стерлінгів.

За інформацією видання, через пандемію коронавірусу попит на нові автомобілі у Великій Британії впав до рівня післявоєнного 1946 року. Так, у квітні 2020 року по всій країні продали лише 871 авто. Це на 97% менше ніж за аналогічний період 2019 року.

Очікується, що машини зберігатимуться на цій авіабазі впродовж кількох тижнів, а далі дилери знову заберуть їх і спробують реалізувати.

Нагадаємо, влітку 2019 року українська влада обіцяла, що в містах запровадять європейську практику облаштування так званих Park&Ride або перехоплюючих автостоянок.