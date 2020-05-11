Парковка на авиабазе в Великобритании. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n138027-v-velikobritanii-aviabazu-prevratili-v-gigantskuu-parkovku-dlya-tysyach-nerasprodannyh-iz-za.html

Ракурс

В Великобритании появилась огромная парковка для тысяч автомобилей, которые дилеры не сумели реализовать из-за пандемии СOVID-19.

Парковку организовали на бывшей военной базе Военно-воздушных сил в Оксфордшире. Всю территорию этого объекта отныне занимают новые автомобили, которые дилеры не смогли реализовать из-за резкого падения продаж. Фотографии парковки опубликовало британское издание Daily Mail.

Известно, что на территории базы размещается несколько тысяч разнообразных машин — от MINI до Jaguar и Land Rover. СМИ предполагает, что общая стоимость нераспроданных авто достигает 35 млн фунтов стерлингов.

По информации издания, из-за пандемии коронавируса спрос на новые автомобили в Великобритании упал до уровня послевоенного 1946 года. Так, в апреле 2020 года по всей стране продали лишь 871 авто. Это на 97% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Ожидается, что машины будут храниться на этой авиабазе на протяжении нескольких недель, а дальше дилеры снова заберут их и попытаются реализовать.

Напомним, летом 2019 года украинские власти обещали, что в городах введут европейскую практику обустройства так называемых Park&Ride или перехватывающих автостоянок.