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Ракурс
Парковка на авиабазе в Великобритании. Фото: Daily Mail

В Великобритании авиабазу превратили в гигантскую парковку для тысяч нераспроданных из-за пандемии автомобилей (ФОТО)

11 мая 2020, 20:16
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В Великобритании появилась огромная парковка для тысяч автомобилей, которые дилеры не сумели реализовать из-за пандемии СOVID-19.

Парковку организовали на бывшей военной базе Военно-воздушных сил в Оксфордшире. Всю территорию этого объекта отныне занимают новые автомобили, которые дилеры не смогли реализовать из-за резкого падения продаж. Фотографии парковки опубликовало британское издание Daily Mail.

Известно, что на территории базы размещается несколько тысяч разнообразных машин — от MINI до Jaguar и Land Rover. СМИ предполагает, что общая стоимость нераспроданных авто достигает 35 млн фунтов стерлингов.

По информации издания, из-за пандемии коронавируса спрос на новые автомобили в Великобритании упал до уровня послевоенного 1946 года. Так, в апреле 2020 года по всей стране продали лишь 871 авто. Это на 97% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Ожидается, что машины будут храниться на этой авиабазе на протяжении нескольких недель, а дальше дилеры снова заберут их и попытаются реализовать.

Парковка на авиабазе в Великобритании. Фото: Daily Mail



Парковка на авиабазе в Великобритании. Фото: Daily Mail

Напомним, летом 2019 года украинские власти обещали, что в городах введут европейскую практику обустройства так называемых Park&Ride или перехватывающих автостоянок.


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