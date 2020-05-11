Боевики на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138026-na-donbasse-okkupanty-obstrelyali-jiloy-kvartal-avdeevki-foto.html

Ракурс

На Донбассе не прекращаются обстрелы со стороны пророссийских террористов.

Оккупанты 10 мая накрыли огнем жилые кварталы Авдеевки. Вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками посекло крышу дома. Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса, — отметили в штабе.

В штабе ООС добавили, что сегодня подконтрольные России вооруженные формирования из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север». К счастью, никто из украинских военнослужащих не пострадал. Командование подчеркивает, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах и в феврале убили младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко.