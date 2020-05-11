Бойовики на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138026-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-jytlovyy-kvartal-avdiyivky-foto.html

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На Донбасі не припиняються обстріли з боку проросійських терористів.

Окупанти 10 травня накрили вогнем житлові квартали Авдіївки. Ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками посікло дах будинку. Про це сьогодні повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу, — зазначили в штабі.

В штабі ООС додали, що сьогодні підконтрольні Росії збройні формування з станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». На щастя, ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Командування наголошує, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях і в лютому вбили молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка.