Репетиція параду Перемоги. Фото: proekt.media

https://racurs.ua/ua/n138025-koronavirus-kosyt-armiu-rf-na-repetyciyah-paradu-peremogy-zarazylysya-sotni-viyskovyh-video.html

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Коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися щонайменше 300 російських військовослужбовців, коли репетирували проведення параду до Дня Перемоги на військовому полігоні Алабіно.

Керівництво російської армії зігнало на репетицію тисячі курсантів, які займалися підготовкою параду попри епідемію коронавірусу та карантинні заходи. Ще 1 квітня, коли Москва вже закрила російсько-грузинський кордон, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що підготовка військових і організація приїзду іноземних гостей тривають. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Проект».

ЗМІ зазначає, що востаннє парад репетирували на полігоні «Алабіно», який в точності повторює центральну площу Москви, 16 квітня. До того часу столиця РФ та Московська область вже були на карантині майже 20 діб.

Родичі курсантів та самі військові стверджують, що вони заразилися вірусом саме на репетиціях на полігоні. Один із кадетів розповів, що лише у деяких військових були маски, інші були без засобів індивідуального захисту.

Автори розслідування зазначили, що так і не дочекалися з Міноборони РФ відповіді на запит про кількість заражених військових після репетиції параду.

Відео репетиції параду до Дня Перемоги. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, коронавірусом SARS-CoV-2 заразився прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Урядовець самоізолювався, а обов’язки глави російського уряду виконує перший віце-прем'єр Андрій Білоусов.