Репетиция парада Победы. Фото: proekt.media

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Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились как минимум 300 российских военнослужащих, когда репетировали проведение парада ко Дню Победы на военном полигоне Алабино.

Руководство российской армии согнало на репетицию тысячи курсантов, которые занимались подготовкой парада несмотря на эпидемию коронавируса и карантинные мероприятия. Еще 1 апреля, когда Москва уже закрыла российско-грузинскую границу, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что подготовка военных и организация приезда иностранных гостей продолжаются. Об этом говорится в расследовании российского издания «Проект».

СМИ отмечает, что последний раз парад репетировали на полигоне «Алабино», который в точности повторяет центральную площадь Москвы, 16 апреля. К тому времени столица РФ и Московская область уже были на карантине почти 20 суток.

Родственники курсантов и сами военные утверждают, что они заразились вирусом именно на репетициях на полигоне. Один из кадетов рассказал, что только у некоторых военных были маски, другие были без средств индивидуальной защиты.

Авторы расследования отметили, что так и не дождались с Минобороны РФ ответа на запрос о количестве зараженных военных после репетиции парада.

Видео репетиции парада ко Дню Победы. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, коронавирусом SARS-CoV-2 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник самоизолировался, а обязанности главы российского правительства исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.