Коронавирусная инфекция COVID-19. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/n138024-amerikanskie-uchenye-obnarujili-novyy-sposob-peredachi-covid-19.html

Ракурс

Коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться от человека к человеку через слезную жидкость.

Ученые пришли к выводу, что клетки поверхности глаза из-за особенности строения является своеобразным «резервуаром» для китайского коронавируса. Точкой входа для болезни является белок ACE-2 и фермент TMPRSS2, который помогает проникновению вируса в организм. Об этом утверждают ученые медицинской школы университета Джонса Хопкинса. Результаты своего исследования они опубликовали на портале Biorxiv.org.

В отчете говорится о том, что после поражения коронавирусом клетки глаза, весь орган зрительной системы делается носителем вируса. А слезная жидкость становится важным механизмом передачи болезни другим людям.

Кроме того, ученые подчеркивают, что тесты материала слизистой оболочки глаза на коронавирус могут быть положительными даже при отрицательном результате традиционного мазка из носоглотки.

Напомним, американские и канадские ученые заявляют, что жара не остановит COVID-19, поскольку риск передачи коронавируса снижается примерно на 1,5% на каждые 25° по Цельсию.