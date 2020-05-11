Коронавірусна інфекція COVID-19. Фото: pexels.com

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Коронавірусна інфекція COVID-19 може передаватися від людини до людини через слізну рідину.

Науковці дійшли висновку, що клітини поверхні ока через особливості будови є своєрідним «резервуаром» для китайського коронавірусу. Точкою входу для хвороби є білок ACE-2 та фермент TMPRSS2, який допомагає проникненню вірусу в організм. Про це стверджують вчені медичної школи університету Джонса Хопкінса. Результати свого дослідження вони опублікували на порталі Biorxiv.org.

У звіті йдеться про те, що після враження коронавірусом клітини ока, весь орган зорової системи є носієм вірусу. А слізна рідина стає важливим механізмом передачі хвороби іншим людям.

Крім того, науковці наголошують, що тести матеріалу слизової оболонки ока на коронавірус можуть бути позитивними навіть при негативному результаті традиційного мазка з носоглотки.

Нагадаємо, американські та канадські вчені заявляють, що спека не зупинить COVID-19, оскільки ризик передачі коронавірусу знижується приблизно на 1,5% на кожні 25 ° за Цельсієм.