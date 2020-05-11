Тестування на коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138029-vsu-policiu-ta-nacgvardiu-pereviryat-na-koronavirus-geraschenko.html

Ракурс

Тести на COVID-19 пройдуть усі співробітники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії.

Перевірка на коронавірус відбуватиметься у закладах охорони здоров‘я системи Міністерства внутрішніх справ. Спеціальні тести та обладнання вже закуплені, а відомство володіє достатнім можливостями для такої процедури. Про це 11 травня заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських та гвардійців у закладах охорони здоров‘я системи МВС, — запевнив він.





Геращенко нагадав, що 7 травня парламент ухвалив законопроект № 3380, який зобов’язує провести тестування медиків, поліцейських та нацгвардійців, які були задіяні в лікуванні заражених. За словами заступника міністра, медичні заклади МВС забезпечені апаратами ШВЛ, а лікарі вже стикалися із лікуванням інфікованих.

Нагадаємо, законопроект № 3380 дозволить залучати лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) в заходах щодо протидії COVID-19.