Александр Усик. Фото: Александр Усик в Facebook

https://racurs.ua/n138022-moya-strana-ukraina-usik-zapisal-video-s-otvetom-vsem-kritikam.html

Ракурс

Александр Усик, известный украинский боксер, дал ответ критикам, которые в последние дни критиковали его за съемку в российском фильме о церкви.

Украинец пояснил, что через спорт пытается популяризировать Украину в мире. Своих критиков спортсмен пристыдил в том, что те пытаются поделить страну на верующих и неверующих. Усик рассказал, что фильм о российском монастыре, в котором тот снялся, рассказывает о том, как Бог изменил его жизнь. Видео с ответом критикам Усик разместил на собственной странице в Instagram.

Боксер отметил, что будет сниматься в любых фильмах и никто ему это не запретит. Подчеркнул, что Украина — демократическое государство и каждый имеет право на собственное мнение.

Моя страна Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда ехать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не делите украинский народ. Мы украинцы, мы не малороссы и не сепаратисты. У меня в паспорте написано «украинец», — подчеркнул боксер.

Напомним, что в мае Усика и другого украинского боксера Василия Ломаченко внесли в базу сайта «Миротворец» после участия в российском религиозном фильме.