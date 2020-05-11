Олександр Усик. Фото: Александр Усик у Facebook

https://racurs.ua/ua/n138022-moya-krayina-ukrayina-usyk-zapysav-video-z-vidpoviddu-vsim-krytykam.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер, дав відповідь критикам, які в останні дні критикували його за зйомку в російському фільмі про церкву.

Українець пояснив, що через спорт намагається популяризувати Україну в світі. Своїх критиків спортсмен присоромив у тому, що ті намагаються поділити країну на віруючих і невіруючих. Усик розповів, що фільм про російський монастир, у якому той знявся, розповідає про те, як Бог змінив його життя. Відео із відповіддю критикам Усик розмістив на власній сторінці у Instagram.

Боксер відзначив, що зніматиметься у будь-яких фільмах і ніхто йому це не заборонить. Наголосив, що Україна — демократична держава і кожен має право на власну думку.

Моя країна Україна. Я тут живу, я тут народився і виріс. Якщо б я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми українці, ми не малороси і не сепаратисти. У мене в паспорті написано — «українець», — підкреслив боксер.

Нагадаємо, що у травні Усика та іншого українського боксера Василя Ломаченка внесли в базу сайту «Миротворець» після участі в російському релігійному фільмі.