В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138033-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-17-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медработников.

Госпитализировали за сутки 116 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего официально подтвержденных случаев коронавируса за сутки — в Черновицкой (72 случая) и Ровенской (50 случаев) областях, а также в Киеве — 59 случаев.

Умерли за сутки 17 инфицированных коронавирусом пациентов, большинство из которых имели сопутствующие хронические заболевания. Еще 85 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии коронавируса в Украине официально обнаружены 16 тыс. 23 случая COVID-19, из них 1 тыс. 105 детей и 3 тыс. 114 медработников.

Всего выздоровели уже 3 тыс. 373 больных, общее количество летальных случаев — 425.

За сутки проведены 5 тыс. 678 исследований методом ПЦР.

Напомним, все сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии пройдут тестирование на коронавирус.