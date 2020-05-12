Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: за сутки умерли 17 больных (ИНФОГРАФИКА)

12 мая 2020, 09:37
999

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медработников.

Госпитализировали за сутки 116 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего официально подтвержденных случаев коронавируса за сутки — в Черновицкой (72 случая) и Ровенской (50 случаев) областях, а также в Киеве — 59 случаев.

Умерли за сутки 17 инфицированных коронавирусом пациентов, большинство из которых имели сопутствующие хронические заболевания. Еще 85 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии коронавируса в Украине официально обнаружены 16 тыс. 23 случая COVID-19, из них 1 тыс. 105 детей и 3 тыс. 114 медработников.

Всего выздоровели уже 3 тыс. 373 больных, общее количество летальных случаев — 425.

За сутки проведены 5 тыс. 678 исследований методом ПЦР.



Коронавирус в Украине, инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Напомним, все сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии пройдут тестирование на коронавирус.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров