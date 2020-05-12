Віктор Ляшко розповів, коли можуть відкрити кордони України. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні пом’якшили з 11 травня, але це лише перший невеликий крок на шляху повернення країни до нормального життя. Питання відкриття кордонів України залишається відкритим, тому що його рішення залежить від багатьох факторів, у тому числі і тих, що відбуваються за межами нашої країни.

Рішення про відкриття кордонів України буде прийматися із урахуванням епідеміологічної ситуації всередині країни, а також буде залежати від рішення інших країн Європи щодо відкриття своїх кордонів, заявив під час інтерв’ю «РБК-Україна» головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Рішення із цього приводу вирішуватиметься з урахуванням рекомендацій профільних міністерств, які відповідають за епідеміологічну ситуацію в Україні та за транспортне сполучення із країнами Євросоюзу.

Щотижня профільні міністерства проводять засідання, на яких розглядається можливість відкриття авіаційного сполучення, а також обговорюється запуск туристичного літнього сезону. Поки що про відкриття кордонів України мова не йде.

Головний санітарний лікар заявив, що сценарій динаміки поширення коронавірусу в Україні ідентичний польському, тому Польща була обрана у якості своєрідного орієнтира. Україна на два тижні відстає від Польщі за епідеміологічною ситуацією, тому відкриття польського кордону буде сигналом для української влади.

Ляшко зазначив, що коронавірус є новим видом інфекції, тому робити будь-які орієнтовні прогнози дуже складно.

Як раніше писав «Ракурс», Ляшко сподівається, що вже влітку в Україні буде скасовано масковий режим. Однак головний санітарний лікар не виключає ймовірності, що українцям доведеться носити маски до кінця року, якщо епідеміологічна ситуація в країні не зміниться на краще.