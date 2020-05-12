Виктор Ляшко рассказал, когда могут открыть границы Украины. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине смягчили с 11 мая, но это лишь первый небольшой шаг на пути возвращения страны к нормальной жизни. Вопрос открытия границ Украины остается открытым, потому что его решение зависит от множества факторов, в том числе и происходящих в других странах.

Решение об открытии границ Украины будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации внутри страны, а также будет зависеть от решения других стран Европы относительно открытия своих границ, заявил во время интервью «РБК-Украина» главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Решение по данному поводу будет приниматься с учетом рекомендаций профильных министерств, которые отвечают за эпидемиологическую ситуацию в Украине и за транспортное сообщение со странами Евросоюза.

Еженедельно профильные министерства проводят заседания, на которых рассматривается возможность открытия авиационного сообщения, а также обсуждается запуск туристического летнего сезона. Пока об открытии границ Украины речи не идет.

Главный санитарный врач заявил, что сценарий динамики распространения коронавируса в Украине идентичен польскому, поэтому Польша была избрана в качестве своеобразного ориентира. Украина на две недели отстает от Польши по эпидемиологической ситуации, поэтому открытие польской границы будет сигналом для украинской власти.

Ляшко уточнил, что коронавирус является новым видом инфекции, поэтому делать какие-либо ориентировочные прогнозы очень сложно.

Как ранее писал «Ракурс», Ляшко надеется, что уже летом в Украине будет отменен масочный режим. Однако главный санитарный врач не исключает вероятности, что украинцам придется носить маски до конца года, если эпидемиологическая ситуация в стране не измениться к лучшему.