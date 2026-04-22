Перший випадок субваріанту COVID-19 «Цикада» виявили в Україні.

В Україні зафіксовали перший випадок субваріанту COVID-19 «Цикада».

У світі про «Цикаду» вперше заявили наприкінці 2024 року, вірус вже поширився у 23 країнах. Наразі цей субваріант «ковіду» не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності. Про це Міністерство охорони здоров’я 22 квітня повідомило у Telegram.

«Цикаду» в Україні виявили фахівці Центру громадського здоров’я під час секвенування. Це лабораторне дослідження дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Симптоми нового субваріанту не відрізняються й від решти варіантів «ковіду». Це нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома та втрата нюху або смаку. Іноді виникає подразнення очей або висипи.

У МОЗ наголосили, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу «ковіду» та його ускладнень.

Нагадаємо, американські вчені заявили, що навіть легкий випадок COVID-19 або грипу може вплинути на організм ще довго після того, як лихоманка та кашель зникнуть — ось чому деяким людям важко відчути повне одужання через тижні чи місяці.