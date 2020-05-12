В Украине продолжается введенный из-за эпидемии коронавируса карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, продлят после 22 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ТСН.

Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать, — отметил премьер-министр.

В Украине в настоящее время пик заболеваемости коронавирусом, отметил Шмыгаль.

Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно, — подчеркнул премьер.

По его словам, в Украине даже наблюдается небольшое уменьшение соотношения количества новых случаев заболевания к тем, кто уже болеет. Однако еще не было ни одного дня, когда количество выздоровевших больных превышало или было равным количеству заболевших.

Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик, — отметил премьер.

Карантин в Украине ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться три недели — до 3 апреля, однако впоследствии правительство несколько раз продлевало его сроки, последний раз — до 22 мая.

Однако с 11 мая в Украине карантинные ограничения ослабляются.

Напомним, в Украине официально зафиксированы уже 16 тыс. 23 случая COVID-19.