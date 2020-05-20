«Сейчас в мире инвестиционный национализм»: Зеленский рассказал, как будет бороться за инвесторов

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n138474-seychas-v-mire-investicionnyy-nacionalizm-zelenskiy-rasskazal-kak-budet-borotsya-za-investorov.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, уверен, что проект «инвестиционная няня» сможет привлечь инвестиции в страну.

При этом глава государства отмечает, что в условиях кризиса в мире за инвестиции нужно бороться. По его словам, для «инвестиционной няни» снизили требуемую сумму инвестиций — 30 млрд долл. Все законопроекты, необходимые для привлечения инвестиций, вскоре зарегистрируют в ВРУ. Об этом Зеленский 20 мая заявил во время пресс-конференции.

Сейчас, во время мирового кризиса, надо бороться за инвестиции. Сейчас в мире, извините за такое слово, инвестиционный национализм, — отметил президент.

Глава государства добавил, что большая приватизация в Украине начнется после пандемии коронавирус. Первым с молотка пустят отель «Днепр», также планируют продать «Центрэнерго».

Как известно, впервые о программе «инвестиционная няня» президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе. Он пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы по инвестиции. Кроме того, Зеленский объявлял, что весной в стране стартует большая приватизация.

Напомним, законопроект о «инвестиционных нянях» в Украине откорректировали учитывая пандемию коронавируса. Документ 19 мая представили президенту Зеленскому.