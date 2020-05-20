Зеленский о Минске и других форматах: Мне все равно, нам нужен результат

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что минский формат является приоритетным для Украины, однако глава государства не отказывается от реализации любых других форматов переговоров, которые позволили бы вернуть оккупированные Россией территории и граждан Украины. Таким образом президент ответил на вопросы о войне на Донбассе и переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

О Путине — мы ничего не можем с этим поделать, мы должны договариваться. Минский формат — приоритет, но я готов к любому формату, который бы вернул наши территории и наших людей. Мне все равно, нам нужен результат, — заявил Зеленский.





Он также добавил, что у него не было никаких встреч с президентом страны-агрессора в любом формате, а также телефонных разговоров. Однако глава государства анонсировал «нормандские» переговоры сразу после преодоления эпидемии коронавируса.