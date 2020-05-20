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Ракурс
Зеленський про Мінськ: Мені однаково, нам потрібен результат

Зеленський про «мінський формат»: Мені однаково, нам потрібен результат

20 тра 2020, 11:23
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Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві заявив, що мінський формат є пріоритетним для України, однак глава держави не відмовляється й від реалізації будь-яких інших форматів переговорів, які дозволили б повернути окуповані Росією території та громадян України. Таким чином президент відповів на запитання щодо війни на Донбасі та переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Щодо Путіна — ми нічого не можемо з цим зробити, ми повинні домовлятися. Мінський формат — пріоритет, але я готовий до будь-якого формату, який би повернув наші території і наших людей. Мені все одно, нам потрібен результат, — заявив Зеленський.



Він також додав, що у нього не було жодних зустрічей з президентом країни-агресора у будь-якому форматі, а також телефонних розмов. Однак глава держави анонсував переговори у нормандському форматі одразу після спаду спалаху коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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