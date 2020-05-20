Зеленський про Донбас: Жодні ділянки не розводилися, бо не було Мінську

https://racurs.ua/ua/n138472-jodni-dilyanky-ne-rozvodylysya-na-donbasi-bo-ne-bulo-minsku-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня в Маріїнському парку Києва відповів на запитання скандального журналіста Дмитра Гордона щодо війни на Донбасі та переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що стосується ділянок розведення (на Донбасі — ред.). Жодні ділянки не розводилися, бо не було зустрічі в Мінську. Хоча я вам скажу відверто, що насамперед ми перезавантажили «мінську групу», додали статус до Мінського процесу. Ми показали, що деякі люди, які були представниками ЛНР-ДНР, і це не секрет, що вони шість років перебувають на засіданнях мінської групи, мають російські паспорти, — розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що з Володимиром Путіном необхідно домовлятися, оскільки «ми нічого не можемо з цим зробити».

Водночас глава держави наголосив, що українська сторона не відпускає у вільне плавання питання повернення громадян України, окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.