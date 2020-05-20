Зеленський про Путіна: Ми нічого не зробимо, треба домовлятися

https://racurs.ua/ua/n138471-zelenskyy-pro-putina-my-nichogo-ne-zrobymo-treba-domovlyatysya.html

Ракурс

Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку відповів на запитання скандального журналіста Дмитра Гордона про те, чи є сенс вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський жартома назвав одіозного представника ЗМІ «нашим спецагентом».

Що стосується президента Росії. У мене з ним не було зустрічей у будь-якому форматі. Не було телефонних розмов. Зараз всі займаються своїми країнами через коронавірус, — заявив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що українська сторона не відпускає у вільне плавання питання повернення громадян України, окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.