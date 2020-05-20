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Ракурс
Зеленський про Путіна: Ми нічого не зробимо, треба домовлятися

Зеленський про Путіна: Ми нічого не зробимо, треба домовлятися

20 тра 2020, 11:09
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Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку відповів на запитання скандального журналіста Дмитра Гордона про те, чи є сенс вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський жартома назвав одіозного представника ЗМІ «нашим спецагентом».

Що стосується президента Росії. У мене з ним не було зустрічей у будь-якому форматі. Не було телефонних розмов. Зараз всі займаються своїми країнами через коронавірус, — заявив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що українська сторона не відпускає у вільне плавання питання повернення громадян України, окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.



Одразу після спаду COVID-19 у нас має бути зустріч у нормандському форматі. Щодо Путіна — ми нічого не можемо з цим зробити, ми повинні домовлятися, — резюмував глава держави.

Джерело: Ракурс


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