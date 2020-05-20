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Зеленський про Путіна: Ми нічого не зробимо, треба домовлятися
Зеленський про Путіна: Ми нічого не зробимо, треба домовлятисяhttps://racurs.ua/ua/n138471-zelenskyy-pro-putina-my-nichogo-ne-zrobymo-treba-domovlyatysya.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції у Маріїнському парку відповів на запитання скандального журналіста Дмитра Гордона про те, чи є сенс вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський жартома назвав одіозного представника ЗМІ «нашим спецагентом».
Що стосується президента Росії. У мене з ним не було зустрічей у будь-якому форматі. Не було телефонних розмов. Зараз всі займаються своїми країнами через коронавірус, — заявив глава держави.
Водночас Зеленський наголосив, що українська сторона не відпускає у вільне плавання питання повернення громадян України, окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.
Одразу після спаду COVID-19 у нас має бути зустріч у нормандському форматі. Щодо Путіна — ми нічого не можемо з цим зробити, ми повинні домовлятися, — резюмував глава держави.