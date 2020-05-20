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Ракурс
Зеленский о Путине: Ничего не поделаем, надо договариваться

Зеленский о Путине: Ничего не поделаем, надо договариваться

20 мая 2020, 11:09
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Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке ответил на вопрос скандального журналиста Дмитрия Гордона о том, есть ли смысл вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский в шутку назвал одиозного представителя СМИ «нашим спецагентом».

Что касается президента России. У меня с ним не было встреч в каком-либо формате. Не было телефонных разговоров. Сейчас все занимаются своими странами из-за коронавируса, — заявил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что украинская сторона не отпускает в свободное плавание вопрос возвращения граждан Украины, оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.



Сразу после улучшения ситуации с COVID-19 у нас будет встреча в нормандском формате. В отношении Путина — мы ничего не можем с этим поделать, мы должны договариваться, — резюмировал глава государства.

Источник: Ракурс


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