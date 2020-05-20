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Зеленский о Путине: Ничего не поделаем, надо договариваться
Зеленский о Путине: Ничего не поделаем, надо договариватьсяhttps://racurs.ua/n138471-zelenskiy-o-putine-nichego-ne-podelaem-nado-dogovarivatsya.htmlРакурс
Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции в Мариинском парке ответил на вопрос скандального журналиста Дмитрия Гордона о том, есть ли смысл вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский в шутку назвал одиозного представителя СМИ «нашим спецагентом».
Что касается президента России. У меня с ним не было встреч в каком-либо формате. Не было телефонных разговоров. Сейчас все занимаются своими странами из-за коронавируса, — заявил глава государства.
В то же время Зеленский отметил, что украинская сторона не отпускает в свободное плавание вопрос возвращения граждан Украины, оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.
Сразу после улучшения ситуации с COVID-19 у нас будет встреча в нормандском формате. В отношении Путина — мы ничего не можем с этим поделать, мы должны договариваться, — резюмировал глава государства.