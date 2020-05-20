Дешевые кредиты будет "выбивать" в банках Зеленский, чтобы помочь населению во время эпидемии, скриншот видео

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Кредиты под низкие проценты помогут гражданам пережить тяжелые коронавирусные времена. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Во время итоговой пресс-конференции 20 мая он рассказывал, как государство может помочь гражданам, пострадавшим от COVID-19. Примером такого содействия Зеленский назвал программу кредитования под 5, 7 и 9%, а попытки сделать кредиты дешевле глава государства считает одним из приоритетов своей работы.

Это не просто, мы не Соединенные Штаты. Мы не печатаем деньги. Например, программа 5−7−9% — это первая программа, при которой люди могут получать кредиты в национальной валюте не под 20−30%, а под 5,7 и 9%, — сказал Зеленский.

Он считает, что власть должна «дожать банковскую систему», потому что «населению надо помогать». Зеленский пообещал, что дешевые кредиты все-таки заработают, а в ближайшее время в Украине будет ипотека под 10%.

Глава государства также заверил, что меморандум о сотрудничестве с МВФ подпишут в мае, а банковский закон, принятый во втором чтении в начале мая, Зеленский подпишет в ближайшие дни.