Зеленский собрал журналистов на итоговую пресс-конференцию, скриншот видео

https://racurs.ua/n138463-zelenskiy-sobral-jurnalistov-na-itogovuu-press-konferenciu-translyaciya.html

Ракурс

Владимир Зеленский 20 мая собрал СМИ на пресс-конференцию по случаю первой годовщины своей инаугурации.

Ожидается, что темой пресс-конференции станет первый год президентства. Зеленский расскажет об итогах своей работы.

Банковая продолжает экспериментировать с форматом пресс-конференций. На этот раз журналистов пригласили на открытую площадку вблизи Мариинского дворца. Такой формат объясняют карантинными ограничениями, поскоольку на воздухе легче разместить СМИ так, чтобы сохранять социальную дистанцию.

Пресс-конференция Зеленского пройдет без представителей некоторых СМИ. Офис президента отказал им в аккредитации на встречу.

Сегодня исполняется год с момента инаугурации шестого президента. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» также анонсировали собственную акцию на Банковой.

Напомним, что по случаю 100 дней президентства Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон.