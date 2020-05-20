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Ракурс
Зеленский собрал журналистов на итоговую пресс-конференцию, скриншот видео

Зеленский собрал журналистов на итоговую пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2020, 09:59
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Владимир Зеленский 20 мая собрал СМИ на пресс-конференцию по случаю первой годовщины своей инаугурации.

Ожидается, что темой пресс-конференции станет первый год президентства. Зеленский расскажет об итогах своей работы.

Банковая продолжает экспериментировать с форматом пресс-конференций. На этот раз журналистов пригласили на открытую площадку вблизи Мариинского дворца. Такой формат объясняют карантинными ограничениями, поскоольку на воздухе легче разместить СМИ так, чтобы сохранять социальную дистанцию.

Пресс-конференция Зеленского пройдет без представителей некоторых СМИ. Офис президента отказал им в аккредитации на встречу.



Сегодня исполняется год с момента инаугурации шестого президента. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» также анонсировали собственную акцию на Банковой.

Напомним, что по случаю 100 дней президентства Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон.

Источник: Ракурс


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