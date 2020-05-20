Пресс-конференция Зеленского: Офис президента отказал в аккредитации части СМИ, фото — УМ

https://racurs.ua/n138458-ofis-prezidenta-otkazal-chasti-smi-v-akkreditacii-na-press-konferenciu-zelenskogo.html

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Пресс-конференция президента Владимира Зеленского пройдет без представителей некоторых СМИ. Офис президента отказал им в аккредитации на встречу с Зеленским, посвященную первой годовщине на посту.

Журналист издания «Украина молода» Иван Леонов, подававший документы на аккредитацию, написал, что Банковая отказала ему, сообщив об этом в электронном письме во вторник в 22.00. Причина — карантинные меры, введенные в стране. В редакции рассказали, что такой отказ получили многие СМИ и известные журналисты страны.

В связи с карантинными мероприятиями, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать вам в аккредитации. В то же время информируем, что пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента, — говорится в стандартном ответе Банковой.

Впервые за 10 лет существования сайта «Главком» наших журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию президента, — написал в Facebook руководитель проекта Виктор Шлинчак.

Он добавил, что даже при Януковиче журналистов пускали, хотя и не давали задать вопрос.

В УМ предполагают, что на Банковой уменьшили количество желающих преимущественно из печатных и электронных СМИ. Не будет на пресс-конференции Зеленского журналистов Delo.ua, «Главкома», автора проекта «Соромно» Янины Соколовой, журналиста проекта «Схемы: коррупция в деталях» Михаила Ткача. Не попадут в Мариинский дворец и представители движения «Честно», «Тижня», «Эспресо», «Буквы», «Бабель» и белорусская служба «Радио Свобода».

Интересно, что аккредитацию получило интернет-издание «Шарий.нет», редактор которого Ольга Шарий похвасталась аккредитацией в соцсетях, прикрепив к посту соответствующий скриншот и написав: «У нас все ОК».

На среду в Мариинском дворце в 10.30 запланирована пресс-конференция Зеленского. Сегодня исполняется год со инаугурации шестого президента. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» также анонсировали акцию на Банковой 20 мая.

Напомним, что по случаю 100 дней президентства Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон.