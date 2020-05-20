Прес-конференція Зеленського: Офіс президента відмовив в акредитації частині ЗМІ, фото — УМ

https://racurs.ua/ua/n138458-ofis-prezydenta-vidmovyv-chastyni-zmi-v-akredytaciyi-na-pres-konfrenciu-zelenskogo.html

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Прес-конференція президента Володимира Зеленського відбудеться без представників деяких ЗМІ. Офіс президента відмовив їм в акредитації на зустріч із Зеленським, присвячену його першій річниці на посаді.

Журналіст видання «Україна молода» Іван Леонов, який подавав документи на акредитацію, написав, що Банкова відмовила йому, повідомивши про це електронним листом у вівторок о 22.00. Причина — карантинні заходи, запроваджені в країні. В редакції розповіли, що таку відмову отримали чимало ЗМІ та відомих журналістів країни.

У зв’язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які візьмуть участь у прес-конференції президента України, обмежена. Тому, на жаль, змушені відмовити вам в акредитації. Водночас інформуємо, що прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента, — йдеться у стандартній відповіді Банкової.

Вперше за 10 років існування сайту «Главком» наших журналістів не акредитували на прес-конференцію президента, — написав у Facebook керівник проекту Віктор Шлінчак.

Він додав, що навіть при Януковичу журналістів пускали, хоч і не давали задати запитання.

В УМ припускають, що на Банковій зменшили кількість охочих переважно з друкованих та електронних ЗМІ. Не буде на прес-конференції Зеленського журналістів Delo.ua, «Главкому», авторки проекту «Соромно» Яніна Соколова, журналіста проекту «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач. Не потраплять до Маріїнського палацу і представники Руху «Чесно», «Тиждень», «Еспресо», «Букви», «Бабель», білоруська служба «Радіо Свобода».

Цікаво, що акредитацію отримало інтернет-видання «Шарій.нет», редакторка якого Ольга Шарій похизувалася акредитацією в соцмережах, прикріпивши до посту відповідний скріншот і написавши: «У нас все ОК».

На середу в Маріїнському палаці о 10.30 запланована прес-конференція Зеленського. Сьогодні виповнюється рік від інавгурації шостого президента. Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» також анонсували акцію на Банковій 20 травня.

Нагадаємо, що з нагоди 100 днів президентства Зеленський провів 14-годинний прес-марафон.