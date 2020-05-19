Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n138402-zelenskyy-zavtra-provede-pres-konferenciu-rozpovist-pro-pershyy-rik-prezydentstva.html

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Володимир Зеленський, президент України, 20 травня проведе прес-конференцію у Маріїнському палаці.

Прес-конференція розпочнеться о 10.30, проте через карантинні обмеження потрапити на неї зможуть не всі бажаючі. Кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, акредитуватися на прес-конференцію від одного засобу масової інформації зможе один журналіст, а також фотограф або відеооператор. Прес-конференцію транслюватимуть онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.

Очікується, що темою прес-конференції стане рік президентства Зеленського. Голова держави розповість про підсумки своєї роботи на посаді. Проте це не обов’язково буде марафон, як він влаштував у жовтні 2019 року.

Нагадаємо, перший і наразі останній раз Володимир Зеленський на посаді президента проводив прес-конференцію 10 жовтня 2019 року. Тоді вона була в форматі прес-марафону. Президент відповідав на питання ЗМІ трохи більше 14 годин.