Справа проти Єрмака: СБУ розслідуватиме провадження щодо мінських переговорів, фото — ОП

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Справа проти очільника Офісу президента Андрія Єрмака розслідуватиметься в Службі безпеки України.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради «окремими представниками української делегації" на переговорах у Мінську. Про це йдеться у відповіді заступника голови СБУ Володимира Горбенка нардепу від «Європейської солідарості» Володимиру В’ятровичу.

Справу відкрили на виконання рішення суду, що зобов’язав СБУ розслідувати дії українських переговорників в Мінську.

Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказаних у моєму зверненні «окремих представників», адже йдеться про голову офісу президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму, — прокоментував рішення СБУ В’ятрович.

23 квітня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Службу безпеку України розслідувати можливу державну зраду з боку голови Офісу президента Єрмака та представника президента в тристоронній контактній групі Кучми. Суд задовольнив скаргу В’ятровича щодо бездіяльності СБУ.

Нагадаємо, що 13 березня глава Офісу президента Єрмак заявив, що на зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України. При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО.