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Ракурс
СБУ открыла дело против Ермака из-за минских переговоров, фото — ОП

СБУ открыла дело против Ермака по поводу минских переговоров (ДОКУМЕНТ)

19 мая 2020, 11:02
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Дело против главы Офиса президента Андрея Ермака будет расследовать Служба безопасности Украины.

СБУ открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске. Об этом говорится в ответе заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко нардепу от «Европейской солидарости» Владимиру Вятровичу.

Дело открыли во исполнение решения суда, обязавшего СБУ расследовать действия украинских переговорщиков в Минске.

Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме, — прокомментировал решение СБУ Вятрович.

Дело против Ермака: СБУ будет расследовать производство по поводу минских переговоров, фото — В.Вятрович



23 апреля Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену со стороны председателя Офиса президента Ермака и представителя президента в трехсторонней контактной группе Кучмы. Суд удовлетворил жалобу Вятровича по поводу бездеятельности СБУ.

Напомним, что 13 марта глава Офиса президента Ермак заявил, что на встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины. При этом Ермак отметил, что это не те шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО.

Источник: Ракурс


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