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Киев снова остановился в пробках: стало известно, почему стоит автотранспорт в столице (КАРТА)https://racurs.ua/n138399-kiev-snova-ostanovilsya-v-probkah-stalo-izvestno-pochemu-stoit-avtotransport-v-stolice-karta.htmlРакурс
Пробки в Киеве сегодня снова парализовали движение автотранспорта.
Стоят машины на мостах через Днепр — транспорт медленно движется в сторону правого берега. Большое скопление автомобилей наблюдается на Северном мосту. Здесь пробка растянулась от проспекта Шухевича почти до станции метро «Почайная». Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Парализовано движение и на мосту Метро, так как стоят машины на Броварской проспекте до станции метро «Лесная». Дорожно-транспортные происшествия привели к пробкам неподалеку от моста Патона и Дарницкого мостового перехода. Скопление машин наблюдается и по всему проспекту Бажана.
На правом берегу Днепра движение автомобилей затруднено проспектами Победы, Лобановского, бульваром Шевченко, улицами Гетмана, Грушевского и Большой окружной дороге.
Сообщество «Киев оперативный» в Facebook сообщает, что дождь добавляет пробок в столице. Из-за скользких дорог образовалось несколько ДТП. Так, при выезде на Кольцевую с Петропавловской Борщаговки, водитель автомобиля Audi столкнулся с автомобилем КИА.
Напомним, 18 мая Киев тоже останавливался через пробки. Движение было затруднено, несмотря на решение КГГА об ограничении въезда грузового автотранспорта.