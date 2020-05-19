Киев снова остановился в пробках: стало известно, почему стоит автотранспорт в столице (КАРТА)

Новости Киева: столица остановилась из-за пробок

https://racurs.ua/n138399-kiev-snova-ostanovilsya-v-probkah-stalo-izvestno-pochemu-stoit-avtotransport-v-stolice-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве сегодня снова парализовали движение автотранспорта.

Стоят машины на мостах через Днепр — транспорт медленно движется в сторону правого берега. Большое скопление автомобилей наблюдается на Северном мосту. Здесь пробка растянулась от проспекта Шухевича почти до станции метро «Почайная». Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Парализовано движение и на мосту Метро, так как стоят машины на Броварской проспекте до станции метро «Лесная». Дорожно-транспортные происшествия привели к пробкам неподалеку от моста Патона и Дарницкого мостового перехода. Скопление машин наблюдается и по всему проспекту Бажана.

На правом берегу Днепра движение автомобилей затруднено проспектами Победы, Лобановского, бульваром Шевченко, улицами Гетмана, Грушевского и Большой окружной дороге.

Сообщество «Киев оперативный» в Facebook сообщает, что дождь добавляет пробок в столице. Из-за скользких дорог образовалось несколько ДТП. Так, при выезде на Кольцевую с Петропавловской Борщаговки, водитель автомобиля Audi столкнулся с автомобилем КИА.

Напомним, 18 мая Киев тоже останавливался через пробки. Движение было затруднено, несмотря на решение КГГА об ограничении въезда грузового автотранспорта.