Пробки в Киеве. Фото: Today News

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Ракурс

Пробки в Киеве образовались утром 18 мая. Не помогло и решение КГГА об ограничении въезда грузового автотранспорта.

Движение автомобилей затруднено на всех мостах через Днепр. Перед мостом Метро остановились Броварской проспект и бульвар Перова. Кроме того, традиционны пробки образовались и на проспекте Бажана, машины стоят аж до станции метро «Харьковская». Об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

Сейчас сложно попасть на мост Патона, поскольку машины еле движутся на проспекте Соборности, а перед Дарницким мостом на одноименном шоссе тоже стоят автомобили.

Пробки сковали Северный мост и проспект Шухевича. Медленно движется автотранспорт и на отдельных участках бульвара Шевченко, проспекта Победы, Набережного шоссе, улице Гетьмана.

Также затруднено движение по Житомирской трассе. Там произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, Киев с 18 мая ограничил движение на дорогах города большегрузного и крупногабаритного транспорта. В КГГА подчеркнули, что ограничения будут действовать до окончания вынужденного простоя коммунального общественного транспорта.