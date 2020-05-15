Безвиз: в Еврокомиссии рассказали о влиянии коронавируса на визовый режим для Украины

https://racurs.ua/n138235-v-evrokomissii-rasskazali-o-vliyanii-koronavirusa-na-bezviz-dlya-ukrainy.html

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Безвиз с Евросоюзом и в дальнейшем будет действовать для граждан Украины. В Еврокомиссии опровергли существование опасности для безвизового режима в связи с пандемией коронавируса.

По крайней мере, не из-за коронавирусного кризиса. Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом, — заявила одна из топ-чиновниц Еврокомиссии Катарина Матернова, которая сейчас возглавляет Группу поддержки Украины в ЕК, в интервью «Европейской правде».

Она заверила, что сейчас не существует причин для угрозы визовой либерализации.

Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализацией и текущим кризисом, — добавила Матернова.

Представительница Еврокомиссии рассказала, что сейчас из-за вспышки коронавируса даже внутри ЕС и Шенгенской зоны нет ясности в вопросе открытия границ. Во многих европейских странах по прибытию иностранцы обязаны две недели находиться на карантине.

Это иллюстрация того, что мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ… Нам не хватает знаний (о коронавирусе — ред.) для того, чтобы планировать свою политику даже на конец июня или июля… Но можно с уверенностью говорить одно: это лето не будет похоже ни на один из тех, которые были раньше, — резюмировала Матернова.





Она убеждена, что даже если границы откроются, путешествия будут сопровождаться ограничениями.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коронавирус может стать причиной развала Шенгенской зоны.