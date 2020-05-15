Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Безвіз: у Єврокомісії розповіли про вплив коронавірусу на візовий режим для України / Фото: Прямий

У Єврокомісії розповіли про вплив коронавірусу на безвіз для України

15 тра 2020, 12:22
999

Безвіз з Євросоюзом й надалі діятиме для України. У Єврокомісії спростували існування небезпеки для безвізового режиму у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Принаймні, не через коронавірусну кризу. Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це, — заявила одна з топ-чиновниць Єврокомісії Катаріна Матернова, яка нині очолює Групу підтримки України у ЄК, в інтерв’ю «Європейській правді».

Вона запевнила, що нині не існує загрози візовій лібералізації для України й з якихось інших причин.

Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв’язку між візовою лібералізацією і поточною кризою, — додала Матернова.

Представниця Єврокомісії розповіла, що зараз через спалах коронавірусу навіть всередині ЄС та Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордонів. У багатьох європейських країнах, по прибуттю іноземці зобов’язані два тижні пробути в карантині.

Це ілюстрація того, що ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів… Нам бракує знань (про коронавірус — ред.) для того, щоби планування свою політику навіть на кінець червня чи липень… Але можна з певністю говорити одне: це літо не буде схоже на жодне з тих, які ми бачили досі, — резюмувала Матернова.



Вона переконана, що навіть якщо кордони відкриються, подорожі будуть супроводжуватися обмеженнями.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що коронавірус може стати причиною розвалу Шенгенської зони.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів