Безвіз: у Єврокомісії розповіли про вплив коронавірусу на візовий режим для України / Фото: Прямий

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Безвіз з Євросоюзом й надалі діятиме для України. У Єврокомісії спростували існування небезпеки для безвізового режиму у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Принаймні, не через коронавірусну кризу. Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це, — заявила одна з топ-чиновниць Єврокомісії Катаріна Матернова, яка нині очолює Групу підтримки України у ЄК, в інтерв’ю «Європейській правді».

Вона запевнила, що нині не існує загрози візовій лібералізації для України й з якихось інших причин.

Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв’язку між візовою лібералізацією і поточною кризою, — додала Матернова.

Представниця Єврокомісії розповіла, що зараз через спалах коронавірусу навіть всередині ЄС та Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордонів. У багатьох європейських країнах, по прибуттю іноземці зобов’язані два тижні пробути в карантині.

Це ілюстрація того, що ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів… Нам бракує знань (про коронавірус — ред.) для того, щоби планування свою політику навіть на кінець червня чи липень… Але можна з певністю говорити одне: це літо не буде схоже на жодне з тих, які ми бачили досі, — резюмувала Матернова.





Вона переконана, що навіть якщо кордони відкриються, подорожі будуть супроводжуватися обмеженнями.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що коронавірус може стати причиною розвалу Шенгенської зони.