Під Києвом зіткнулися 15 автомобілів. Фото: портал «Моя Київщина»

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Дорожньо-транспортна пригода за участю 15 автомобілів сталася сьогодні під Києвом.

На Житомирській трасі сталося кілька аварій. Учасниками ДТП стали 10 вантажівок та п’ять легкових автомобілів. Внаслідок аварій утворився п’ятикілометровий затор. Про це 15 травня повідомляє спільнота «Київ Оперативний».

За інформацією порталу «Моя Київщина», аварія сталася біля села Небелиця Макарівського району. Місцеві жителі стверджують, що автомобілі зіткнулися через димові завіси, які влаштували фермери, аби вберегти врожай. Як відомо, таким методом аграрії намагаються захистити рослини від заморозків.

Інформації про постраждалих чи загиблих поки не надходило.

Нагадаємо, 10 травня у Вінницькій області сталася смертельна автопригода. Між селами Люлинці та Нападівка Калинівського району розбився мікроавтобус, внаслідок ДТП загинули троє військовослужбовців.