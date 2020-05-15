Дитсадки в регіонах можуть відкривати вибірково — міністр освіти, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138233-dytsadky-v-regionah-mojut-vidkryvaty-vybirkovo-ministr-osvity.html

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Карантин в Україні пом’якшують вибірково, орієнтуючись на ситуацію із COVID-19 в кожній окремій області. Тому й робота дитсадків відновиться з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

Про те, що уряд 20 травня ухвалить рішення щодо дати відкриття дошкільних дитячих установ повідомила сьогодні в ефірі телеканалу «Україна 24» виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Необхідно враховувати епідеміологічну ситуацію в кожній адміністративній одиниці. Ситуація різна по Україні. Загальне рішення уряду про можливу дату відкриття дитсадочків буде в середу, — повідомила Мандзій.

Міністр додала, що в МОЗ готують методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах. Крім забезпечення антисептиками та дезінфекторами, Мандзій хвилює питання забезпечення необхідної площі закладів дошкільної освіти. Найімовірніше, проблему вирішать за допомогою «впорядкування процесів».

Нові правила роботи дитсадків в Україні, можливо, оприлюднять 18 травня, а методичні рекомендації з конкретними вимогами до безпеки в дитсадках враховують практику європейських країн.

Наразі карантин в Україні продовжили до 22 травня. Він включає і заборону на відвідання дітьми і школярами навчальних закладів. Середні школи достроково і дистанційно закінчать навчання. Нещодавно у партії влади «Слуга народу» почали вимагати відкрити дитсадочки, оскільки це істотно стримує батьків і ділову активність в країні.