Карантин в Украине: Детсады в регионах могут открывать выборочно, фото — Pixabay

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Карантин в Украине смягчают выборочно, ориентируясь на ситуацию с COVID-19 в каждой отдельной области. Поэтому и работа детсадов возобновится с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

О том, что правительство 20 мая примет решение о дате открытия дошкольных детских учреждений сообщила сегодня в эфире телеканала «Украина 24» исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице. Ситуация разная по Украине. Общее решение правительства о возможной дате открытия детсадов будет в среду, — сообщила Мандзий.

Министр добавила, что в Минздраве готовят методические рекомендации относительно обеспечения безопасности в дошкольных детских учреждениях. Помимо обеспечения антисептиками и дезинфекторами, Мандзий волнует вопрос обеспечения необходимой площади учреждений дошкольного образования. Скорее всего, проблему решат с помощью «упорядочения процессов».

Новые правила работы детских садов в Украине, возможно, обнародуют 18 мая, а методические рекомендации с конкретными требованиями к безопасности в детсадах учитывают практику европейских стран.

Пока карантин в Украине продлили до 22 мая. Он включает и запрет на посещение детьми и школьниками учебных заведений. Средние школы досрочно и дистанционно закончат обучение. Недавно в партии власти «Слуга народа» потребовали открыть детсады, поскольку это существенно сдерживает родителей и деловую активность в стране.