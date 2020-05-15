Под Киевом столкнулись 15 автомобилей. Фото: портал «Моя Киевщина»

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Дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей произошло сегодня под Киевом.

На Житомирской трассе произошло несколько аварий. Участниками ДТП стали 10 грузовиков и пять легковых автомобилей. Вследствие аварий образовался пятикилометровый затор. Об этом 15 мая сообщает сообщество «Киев Оперативный».

По информации портала «Моя Киевщина», авария произошла возле села Небелица Макаровского района. Местные жители утверждают, что автомобили столкнулись из-за дымовых завес, которые устроили фермеры, чтобы уберечь урожай. Как известно, таким методом аграрии пытаются защитить растения от заморозков.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, 10 мая в Винницкой области произошла смертельная авария. Между селами Люлинцы и Нападовка Калиновского района разбился микроавтобус, в результате ДТП погибли три бойца ВСУ.