Затори в Києві. Фото: Today News

https://racurs.ua/ua/n138331-u-kyievi-utvorylysya-masshtabni-zatory-karta.html

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Затори в Києві утворилися вранці 18 травня. Не допомогло і рішення КМДА про обмеження в’їзду вантажного автотранспорту.

Рух автомобілів ускладнений на всіх мостах через Дніпро. Перед мостом Метро зупинилися Броварський проспект і бульвар Перова. Крім того, традиційний затор утворився і на проспекті Бажана, машини стоять аж до станції метро «Харківська». Про це свідчить інформація сервісу Google Maps.

Наразі складно потрапити на міст Патона, оскільки машини ледве рухаються на проспекті Соборності, а перед Дарницьким мостом на однойменну шосе теж стоять автомобілі.

Затори скували Північний міст і проспект Шухевича. Поволі рухається автотранспорт і на окремих ділянках бульвару Шевченка, проспекту Перемоги, Набережного шосе, вулиці Гетьмана.

Також ускладнений рух по Житомирській трасі. Там сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, Київ із 18 травня обмежив рух на дорогах міста великовантажного та великогабаритного транспорту. У КМДА наголосили, що обмеження діятимуть до закінчення вимушеного простою комунального громадського транспорту.