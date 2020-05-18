Війна на Донбасі: бойовики били з мінометів, є поранені

Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138330-viyna-na-donbasi-boyovyky-byly-z-minometiv-ie-poraneni.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, щодня проросійські бойовики порушують режим тиші і обстрілюють позиції українських захисників. За минулу добу збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів наших позицій. Внаслідок обстрілу троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Для обстрілу українських військовослужбовців ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотник.

Поблизу Авдіївки противник тричі вів вогонь із мінометів 82-го калібру. Ворог випустив 24 міни. Також вогонь вівся із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Водяне бойовики застосували безпілотник для скидання пострілів ВОГ-17. Наші позиції поблизу Славного і Невельського противник обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч із населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поруч із Новоолександрівкою окупанти били з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, що за попередню добу окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець.