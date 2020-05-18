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Курс валют. Фото: ТСН

Курс валют на 18 травня: гривня продовжує зміцнюватися (ІНФОГРАФІКА)

18 тра 2020, 08:17
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Офіційний курс гривні до долара на 18 травня Національний банк України (НБУ) встановив на рівні 26,64 грн/дол. Таким чином, у порівнянні з попереднім банківським днем ​​американська валюта подешевшала на 4 коп.

Курс євро на 18 травня становить 28,77 грн, що на 2 коп. дешевше, ніж був встановлений НБУ в п’ятницю, 15 травня. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс валют на 18 травня. Фото: НБУ

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 18 травня:



  • 1 фунт стерлінгів — 32,39 грн;
  • 1 дол. США — 26,64 грн;
  • 1 швейцарський франк — 27,36 грн;
  • 10 єн — 2,49 грн;
  • 10 російських рублів — 3,61 грн;
  • 1 євро — 28,77 грн.

Курс валют на 18 травня. Фото: НБУ

У Національному банку прогнозують, що цього року продовжиться зниження облікової ставки. Це дозволить стимулювати українську економіку. Продовження співпраці з МВФ дасть змогу проводити подальше зниження облікової ставки і цього року вона може знизитися до 7%. Також повідомляється, що для України вкрай важлива фінансова допомога. Кошти необхідні для боротьби з епідемією коронавірусу і економічною кризою.

Джерело: Ракурс


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