Курс валют. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n138329-kurs-valut-na-18-travnya-gryvnya-prodovjuie-zmicnuvatysya-infografika.html

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Офіційний курс гривні до долара на 18 травня Національний банк України (НБУ) встановив на рівні 26,64 грн/дол. Таким чином, у порівнянні з попереднім банківським днем ​​американська валюта подешевшала на 4 коп.

Курс євро на 18 травня становить 28,77 грн, що на 2 коп. дешевше, ніж був встановлений НБУ в п’ятницю, 15 травня. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 18 травня:

1 фунт стерлінгів — 32,39 грн;

1 дол. США — 26,64 грн;

1 швейцарський франк — 27,36 грн;

10 єн — 2,49 грн;

10 російських рублів — 3,61 грн;

1 євро — 28,77 грн.

У Національному банку прогнозують, що цього року продовжиться зниження облікової ставки. Це дозволить стимулювати українську економіку. Продовження співпраці з МВФ дасть змогу проводити подальше зниження облікової ставки і цього року вона може знизитися до 7%. Також повідомляється, що для України вкрай важлива фінансова допомога. Кошти необхідні для боротьби з епідемією коронавірусу і економічною кризою.