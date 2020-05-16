В НБУ очікують, що зменшення надходження валюти від заробітчан компенсує заборона туризму, фото — ЕП

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Курс гривні не повинен істотно коливатися, прогнозують в НБУ. Заробітчани у 2020 році перекажуть в Україну набагато меншу суму валюти, але ці втрати компенсує фактична заборона туризму. Тому значні обсяги валюти залишаться в Україні, а не будуть витрачені туристами за кордоном.

Керівник Нацбанку Яків Смолій розповів, що через карантин надходження від українців, які заробляють за кордоном і надсилають кошти додому, зменшаться.

У 2019 році перекази від трудових мігрантів дали 12 млрд дол., цього року ми очікуємо, що буде 10 млрд. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон, — розповів Смолій в інтерв’ю «BBC-Україна».

Глава НБУ пояснив, що українці за кордоном витрачали приблизно 8−10 млрд дол. щороку, перебуваючи на відпочинку.

Через те, що на пересування є обмеження, люди не зможуть поїхати і витратити ті кошти. Це не гарно, звісно, але це буде компенсація із надлишком, — сказав Смолій.

Він також прогнозує, що істотних ризиків на валютному ринку після завершення карантину в Нацбанку не очікують, а населення «не побіжить купувати долари». Смолій вважає, що люди спочатку задовольнять певний відкладений попит.

З іншого боку для нас коливання курсу не є якоюсь страшилкою, ми вміємо з ними справлятися, — заявив Смолій і нагадав, що на початку березня Нацбанку вдалося втихомирити ситуацію на валютному ринку, продавши під час інтервенцій 2 млрд дол.

У другому кварталі 2020 року НБУ вже викупив на ринку майже мільярд доларів.

«Ракурс» повідомляв, що, на думку експертів Нацбанку, у другому кварталі карантинні заходи і скорочення глобального попиту призведуть до зниження ВВП України на 11%.