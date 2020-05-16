Футбол виходить з карантину: у Німеччині сьогодні відновлюється Бундесліга, фото — DW

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Футбол виходить з карантину. У Німеччині сьогодні відновлюються матчі Бундесліги. Першими на поле вийдуть 10 команд.

Дозвіл на відновлення ігор за безпрецедентних для спорту заходів безпеки німецький уряд надав наприкінці квітня. Догравання перерваного в березні чемпіонату може затягнутися до кінця липня, якщо будуть випадки форс-мажорів із захворюваннями на коронавірус.

Німецька федерація футболу оголосила, що командам буде дозволено проводити до п’яти замін. Поєдинки з 16 травня будуть проходити при порожніх трибунах з дуже жорстким медичним регламентом як під час ігор, так і перед ними. Учасники поєдинків проходять ПЛР-тестування до ігор і після них.

До матчу команди зобов’язані сім днів жити на ізольованих базах. Гравцям, тренерам і персоналу заборонено їх залишати під будь-яким приводом.

Вчора стало відомо, що тренера «Аугсбурга» Гайко Герліха пропустить матч своєї команди проти «Вольфсбурга». Він зізнався, що виходив з ізольованого готелю у найближчий сурпермаркет за зубною пастою.

Значна частина німців не вітає повернення Бундесліги в нинішній ситуації і у форматі без глядачів. Опитування громадського мовника ARD засвідчило, що 56% із 1074 опитаних осіб були проти перезапуску Бундесліги. Тільки 31% виступав за те, щоб сезон повернувся без фанів у так званих «матчах-привидах».

Головна причина повторного відкриття Бундесліги є суто комерційною. Журнал Kicker опублікував опитування, в якому оцінив збитки клубів від гри на порожніх стадіонах. Клуби першої Бундесліги втратять загалом 67 мільйонів євро, другого дивізіону — 22 млн євро, — розповідає Геннінг Вепел, директор Гамбурзького інституту світової економіки.





Тому більшість німецьких аналітиків погоджується, що грати перед порожніми трибунами — краще, ніж взагалі не грати. Ця аксіома діє для 36 клубів у двох вищих лігах, які отримують більшу частину своїх доходів від продажу телеправ.

Аналітики погоджуються, що від відновлення матчів Бундесліги багато у чому залежить й доля спорту цього літа.