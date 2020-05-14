Матчі УПЛ можуть поновитися наприкінці травня

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Ракурс

Українська прем'єр-ліга з футболу (УПЛ) 30 травня поновить матчі сезону 2019/2020, зупиненого через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19.

До призупинення футбольного сезону були зіграні 23 тури. Для завершення сезону клубам прем'єр-ліги залишається зіграти ще дев’ять турів. Про це повідомляє прес-служба столичного футбольного клубу «Динамо».

Матчі поновленого футбольного сезону відбуватимуться без глядачів на трибунах. Про час та місце їхнього проведення наразі не повідомляється.

Наразі у чемпіонаті лідирує «Шахтар», у якого 59 очок. На другому місці футбольний клуб «Зоря», який на момент призупинення матчів здобув 46 очок. Третю сходинку посідає «Динамо» (теж 46 очок).

Матчі УПЛ були офіційно призупинені з 18 березня через ускладнення в Україні епідеміологічної ситуації. Також були призупинені усі інші змагання з футболу та футзалу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вперше з початку епідемії COVID-19 кількість хворих, які вилікувалися, перевищила кількість нових виявлених випадків інфікування коронавірусом.