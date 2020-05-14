Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні 15 травня буде мінливою. У центральних і східних регіонах буде сухо, без опадів, а ось у західних і південних областях очікуються невеликі дощі.

Погода в Києві 15 травня буде такою: вдень стовпчики термометрів покажуть 14−16° тепла, без опадів. Вночі температура опуститься до +4−6°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях 15 травня також очікується суха погода, вдень повітря прогріється до 15−18° тепла. Вночі в цих регіонах температура опуститься до +5−9°.

У більшості південних областей 15 травня погодні умови будуть гіршими. На Донбасі, а також у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях вдень і вночі йтиме невеликий дощ. Водночас температура підніметься до +20−22° вдень і 11−13° тепла вночі. У Криму — вдень до +25°, без опадів.

Вдень дощі очікуються і на заході країни. Там повітря прогріється до 12−15° тепла вдень, а вночі температура опуститься до +4−6°.

Геомагнітна обстановка в Києві 15 травня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.