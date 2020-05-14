Вакцина від коронавірусу з’явиться у 2021 році. Фото: bbc

https://racurs.ua/ua/n138184-dovedetsya-zachekaty-v-ievropi-nazvaly-terminy-poyavy-vakcyny-vid-covid-19.html

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Вакцина від COVID-19 може з’явитися у не раніше 2021 року.

Ліки від коронавірусу можуть з’явитися у наступному році лише при виконанні чіткого плану. Про це 14 травня заявив керівник відділу вакцин Європейського агентства з медицини (EMA) Марко Кавалері, передає DW.

Якщо все піде так, як планувалося, що частина з них (вакцини) може бути готова до затвердження через рік з цього часу, на початку 2021 року, — заявив він.





Фахівець зазначив, що наразі низка фахівців з різних країн світу за підтримки своїх держав розробляють вакцину від коронавірусу. Однак не всі з цих ліків можуть бути ефективними про хвороби. Кавалері вважає, що пройде як мінімум 12 місяців, поки з’являться необхідні ліки.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я не виключають, що COVID-19 може ніколи не зникнути. Фахівці не виключають, що коронавірус стане звично хворобою для людей.