Вакцина от коронавируса появится в 2021 году. Фото: bbc

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Вакцина от COVID-19 может появиться не ранее 2021 года.

Лекарства от коронавируса могут появиться в следующем году только при выполнении четкого плана. Об этом 14 мая заявил руководитель отдела вакцин Европейского агентства по медицине (EMA) Марко Кавалери, передает DW.

Если все пойдет так, как планировалось, то часть из них (вакцин) может быть готова к утверждению через год с этого времени, в начале 2021 года, — заявил он.





Специалист отметил, что в настоящее время ряд специалистов из разных стран мира при поддержке своих государств разрабатывает вакцину от коронавируса. Однако не все из этих лекарств могут быть эффективными против болезни. Кавалери считает, что пройдет по меньшей мере 12 месяцев, пока появятся необходимые лекарства.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 может никогда не исчезнуть. Специалисты не исключают, что коронавирус станет привычно болезнью для людей.