Пандемия коронавируса.

https://racurs.ua/n138150-covid-19-nikogda-ne-ischeznet-i-stanet-privychnoy-boleznu-voz.html

Ракурс

Коронавирусная инфекция COVID-19 может стать одной из обычных болезней.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что заражение коронавирусом может стать эндемичным, то есть такой болезнью, что постоянно присутствует среди людей. Этот вирус может никогда не исчезнуть. Об этом заявил эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, сообщает Reuters.

Важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, — заявил он.

В организации возлагают надежды на создание вакцины для того, чтобы контролировать вирус. В ВОЗ напомнили, что сейчас разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, некоторые уже проходят клинические испытания. Эксперты отмечают, что столкнулись с трудностями при разработке вакцин, эффективных против коронавирусов.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны содействовать для прекращения пандемии. По его словам, важно контролировать распространение коронавируса, поскольку риски его распространения остаются высокими на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Напомним, в ВОЗ заявляли, что страны, которые ограничили или смягчили карантин, столкнулись с новыми вспышками коронавируса. Всплеск заболеваемости вновь зафиксировали в Южной Корее, Германии и Китае.