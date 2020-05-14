Пандемія коронавірусу.

https://racurs.ua/ua/n138150-covid-19-nikoly-ne-znykne-y-stane-zvychnou-hvorobou-vooz.html

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Коронавірусна інфекція COVID-19 може стати однією із звичайних хвороб.

У Всесвітній організації охорони здоров’я не виключають, що зараження коронавірусом може стати ендемічним, тобто такою хворобою, що постійно присутня серед людей. Цей вірус може ніколи не зникнути. Про це заявив експерт із надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, повідомляє Reuters.

Важливо бути реалістами. Я не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне, — заявив він.

В організації покладають надії на створення вакцини для того, щоб контролювати вірус. У ВООЗ нагадали, що наразі розробляється понад 100 потенційних вакцин, деякі вже проходять клінічні випробування. Експерти наголошують, що зіткнулися з труднощами при розробці вакцин, ефективних проти коронавірусів.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни сприяти для припинення пандемії. За його словами, важливо контролювати поширення коронавірусу, оскільки ризики його поширення залишаються високими на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Нагадаємо, у ВООЗ заявляли, що країни, які обмежили чи пом’якшили карантин, зіштовхнулися з новими спалахами коронавірусу. Сплеск захворюваності знову зафіксували в Південній Кореї, Німеччині та Китаї.