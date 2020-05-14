Курс валют на 14 травня. Фото: Pexels

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Офіційний курс гривні до долара на 14 травня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 26,69 грн/дол., що на 10 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також впав в ціні. 14 травня один євро коштує 29 грн і 3 коп. Це на 5 копійок дешевше, ніж вчора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 14 травня:

1 фунт стерлінгів — 32,88 грн;

1 дол. США — 26,69 грн;

1 швейцарський франк — 27,56 грн;

10 йен — 2,49 грн;

10 російських рублів — 3,64 грн;

1 євро — 29,3 грн.

Водночас в Національному банку заявили, що регулятор, ймовірно, зможе продовжити зниження облікової ставки в цьому році для стимулювання економіки. За умови продовження співпраці з МВФ Нацбанк очікує на подальше зниження облікової ставки до 7% протягом цього року. Також наголошується, що Україна, як і більшість інших країн, потребує грошей для боротьби з коронавірусною кризою.

Нагадаємо, в Національному банку вважають, що в найближчі місяці в Україні зростання цін помірно прискориться через березневе ослаблення гривні. Також Нацбанк прогнозує у другому кварталі 2020 року прискорення інфляції, проте зростати вона буде досить повільно і буде перебувати в межах 5−6% наприкінці року.