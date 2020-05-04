НБУ прогнозує зростання цін. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137677-naslidky-epidemiyi-nbu-prognozuie-zrostannya-cin-ta-pryskorennya-inflyaciyi.html

Ракурс

Інфляція в Україні вже призвела до підвищення цін на основні товари. Проте у Національному банку України вважають, що в найближчі місяці зростання цін помірно прискориться внаслідок березневого послаблення гривні.

Також Нацбанк прогнозує у другому кварталі 2020 року прискорення інфляції, проте зростатиме вона досить повільно і перебуватиме в межах 5−6% наприкінці року. Інфляція обмежуватиметься падінням споживчого попиту і збереженням низьких цін на енергоносії. Про це повідомляється на сайті регулятора.

У Нацбанку вважають, що інфляційні ризики є помірними, оскільки ситуація на валютному ринку після декількох тижнів ажіотажу в березні досить швидко нормалізувалася. Вплив послаблення гривні на інфляцію повністю вичерпається за декілька місяців.

Водночас прогнозується, що після завершення карантину ціни на певні товари можуть зрости, проте таке явище спостерігатиметься недовго. Також можливе підвищення цін на окремі овочі та фрукти через несприятливі погодні умови.

Також зазначається, що споживчий попит залишатиметься низьким навіть після завершення карантину. Через зменшення доходів та заощаджень українці скоротять свої витрати, обмежуючись задоволенням першочергових потреб. Також зменшаться перекази від заробітчан. Не одразу відновиться й транскордонний рух.

Після завершення пандемії більшість українців почнуть економити гроші та відкладати їх на випадок непередбачуваних ситуації. Через це скоротяться витрати на некритичні потреби. Як наслідок, збереження низького споживчого попиту стримуватиме зростання цін.

Водночас, зазначають у НБУ, через невизначеність ситуації у країні низькі гривневі процентні ставки підштовхуватимуть економічних агентів до пошуку альтернативних активів, зокрема валютних. Це призведе до зростання доларизації економіки та посилить тиск на обмінний курс гривні, що може мати тривалі негативні наслідки для фінансової стабільності.

Нагадаємо, на думку експертів НБУ, у другому кварталі карантинні заходи і скорочення глобального попиту призведуть до зниження ВВП України на 11%.